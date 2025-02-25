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Иностранный игрок «Динамо» пожаловался на погоду в Москве

Новичок «Динамо» Касерес о погоде в Москве: я такого никогда не видел
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ФК «Динамо»

Парагвайский новичок московского «Динамо» Хуан Касерес признался, что был удивлен погоде в Москве. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мне «повезло» с погодой — прилетел в самые холодные дни. Губы сразу отморозил. Я никогда такого мороза не видел — минус 12! И снег тоже впервые. Для меня все это было удивительно», — заявил футболист.

«Динамо» объявило о подписании контракта с футболистом 19 февраля.

24-летний Касерес является уроженцем Аргентины, всю карьеру провел на родине. Он является воспитанником «Расинга». В 2022 году он получил гражданство Парагвая и отыграл семь матчей за основную сборную страны. Контракт с южноамериканцем был заключен до декабря 2029 года. Известно, что в новом клубе Касерес будет выступать под четвертым номером.

«Динамо» после 18 сыгранных туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 35 баллов и на четыре очка отставая от лидеров — «Краснодара» и петербургского «Зенита». Первый матч после возобновления РПЛ «Динамо» сыграет на выезде с «Ростовом» 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что Лионель Месси вернется в «Барселону».

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