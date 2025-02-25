У нескольких агентов футболистов «Крыльев Советов» прошли обыски

Оперативники провели несколько обысков в домах агентов, которые раньше занимались переходами футболистов «Крыльев Советов». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на три источника.

«Этим занимаются самарские силовики», — заявили они.

6 февраля стало известно, что предварительное заседание по иску компании «РТ‑Капитал» к футбольному клубу «Крылья Советов» о долге назначено на 8 апреля.

17 февраля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что в «Крыльях Советов» сменилось руководство.

Новым генеральным директором стал Роберт Тер-Абрамян, который до этого занимал должность коммерческого директора Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

19 февраля сообщалось, что в «Крыльях Советов» затеяли революцию.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» с 18 очками занимают 10‑е место. Первый матч весенней части чемпионата коллектив Игоря Осинькина проведет на выезде против «Краснодара».

Ранее Роналдиньо отказался считать Месси лучшим игроком в истории футбола.