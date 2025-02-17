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Роналдиньо отказался считать Месси лучшим игроком в истории футбола

Бразилец Роналдиньо отказался назвать Лионеля Месси лучшим футболистом в истории
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Michael Probst/AP

Бразильский нападающий Роналдиньо в беседе с блогером RikReddy отказался назвать Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Футболист, выступавший с 2003 по 2008 год в составе «Барселоны» вместе с аргентинцем, назвал в качестве лучшего игрока в истории своего соотечественника Пеле.

«Пеле или Месси? Пеле! Пеле или Роналдиньо? Пеле!» — заявил Роналдиньо.

Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии. В 2004 и 2005 годах он признавался лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 2005 году бразилец стал обладателем «Золотого мяча». В разное время он выступал за «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», «Пари Сен-Жермен» и «Милан». Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что Неймар забил первый гол после возвращения в «Сантос».

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