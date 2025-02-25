Российский тренер удивился уходу Карпина из «Ростова»

Газзаев: почему решение об уходе Карпина принимают за 3 дня до продолжения РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев удивился решению Валерия Карпина расторгнуть соглашение с «Ростовом». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Почему решение принимается за три дня до возобновления чемпионата? Получается, что сделали трансферы и провели подготовку с Карпиным, и тут внезапно он подает в отставку. Мы можем лишь догадываться, почему так случилось», — заявил Газзаев.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

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