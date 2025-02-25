«Надо потушить кое-кого»: Махачев опубликовал новую фотографию

islam_makhachev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Обладатель титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе российский боец Ислам Махачев выложил в социальных сетях фотографию на фоне стойки с огнетушителями.

«Надо потушить кое-кого», — подписал снимок Махачев.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

В соглавном поединке этого турнира грузин Мераб Двалишвили победил россиянина Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

Ранее глава UFC рассказал, когда Царукян снова подерется за титул.