Названа причина ухода Карпина из «Ростова»

Президент «Ростова»: интересы клубов не могут быть превыше интересов страны

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил о том, что решение Валерия Карпина покинуть клуб связано с желанием сосредоточиться на работе в сборной России. Его слова приводит официальный сайт команды.

«Непростое решение. Карпин сосредоточится на работе в сборной России. Интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной, представляющей нашу страну. Благодарю Правительство Ростовской области за понимание», — заявил Арутюнянц.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее иностранный игрок «Динамо» пожаловался на погоду в Москве.