В ЦСКА поблагодарили Венгрию за блокирование санкций Евросоюза

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы благодарны Венгрии, заблокировавшей санкции Евросоюза, инициированные правительством Эстонии. Его слова приводит ТАСС.

«Мне ничего неизвестно, точно так же, как и вы, прочитал об этом в новостях, поэтому сложно комментировать. Если это так, то мы, конечно, благодарны. Многие говорят, что спорт вне политики, в кои-то веки увидели, надеюсь, что это достоверная информация, подтверждение этому тезису», — заявил Бабаев.

24 февраля издание Vsquare сообщило, что российские футбольные клубы ЦСКА и «Ростов» были исключены из пакета санкций Евросоюза. Источник утверждает, что Венгрия заблокировала санкции против российских клубов. Отмечается, что ограничения могли быть введены по инициативе правительства Эстонии от ноября 2024 года.

ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). За 18 туров подопечные Марко Николича набрали 31 балл, команда на восемь очков отстает от лидеров — «Краснодара» и петербургского «Зенита». Первый матч после возобновления национального первенства армейцы сыграют с «Зенитом». Игра состоится 1 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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