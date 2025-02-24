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Два российских клуба исключены из пакета санкций Евросоюза

Vsquare: Венгрия заблокировала санкции против футбольных клубов ЦСКА и «Ростов»
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Александр Вильф/РИА Новости

Российские футбольные клубы ЦСКА и «Ростов» были исключены из пакета санкций Евросоюза. Об этом сообщает Vsquare.

Источник утверждает, что Венгрия заблокировала санкции против российских клубов. Отмечается, что ограничения могли быть введены по инициативе правительства Эстонии от ноября 2024 года.

19 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальных сетях сообщил, что добился исключения Олимпийского комитета России (ОКР) и двух клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) из 16-го пакета санкций.

«Мы предотвратили введение санкций в отношении 27 лиц и организаций», — заявил Сийярто. По его словам, блокировав это решение, венгерское правительство спасло остатки чести Евросоюза.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков. ЦСКА занимает шестую строчку с 31 баллом, «Ростов» — седьмую с 26 очками.

Ранее агент заявил, что «Зенит» ведет себя как в первобытном строе.

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