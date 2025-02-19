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«Динамо» подписало контракт с южноамериканским футболистом

«Динамо» объявило о переходе парагвайского защитника Касереса
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ФК «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о переходе парагвайского защитника Хуана Касереса. Об этом сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

24-летний Касерес является уроженцем Аргентины, всю карьеру провел на родине. Он является воспитанником «Расинга». В 2022 году он получил гражданство Парагвая и отыграл семь матчей за основную сборную страны. Контракт с южноамериканцем был заключен до декабря 2029 года.

Известно, что в новом клубе Касерес будет выступать под четвертым номером.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице.

Ранее сообщалось, что Данил Глебов проходит медосмотр в «Динамо».

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