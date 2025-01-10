«Уже с ярмарки едет»: российский тренер оценил возможность увидеть Кокорина в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин не приедет в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Мне кажется, что Кокорин на Кипре в «Арисе» и закончит. Дело в том, что он уже «с ярмарки едет», как говорится на спортивном языке. У него уже возраст, хочешь не хочешь, но рано или поздно он закончится как футболист», — заявил Силкин.

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис».

Ранее Кокорин саркастично ответил Александру Соболеву на пожелание быть добрее.