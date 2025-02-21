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Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Состоялась церемония жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
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Hannah McKay/Reuters

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась церемония жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

За выход в четвертьфинал будут бороться между собой:

«Брюгге» (Бельгия) — «Астон Вилла» (Бирмингем, Англия);

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Лилль» (Франция);

«Реал» (Мадрид, Испания) — «Атлетико» (Мадрид, Испания);

«Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Байер-04» (Леверкузен, Германия);

«ПСВ» (Эйндховен, Нидерланды) — «Арсенал» (Лондон, Англия);

«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) — «Интер» (Милан, Италия);

«ПСЖ» (Париж, Франция) — «Ливерпуль» (Англия);

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — «Барселона» (Испания).

Команды, которые указаны первыми, проведут первые матчи дома. Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 31 мая на стадионе «Альянс Арене» в Мюнхене.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее в «Зените» рассказали о проблемах с регистрацией Саши Зделара.

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