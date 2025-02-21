Соперники для Сафонова и Хвичи: жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. LIVE

На этом жеребьевка плей-офф завершилась, «Газета.Ru» заканчивает трансляцию. Оставайтесь с нами, совсем скоро мы проведем онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф Лиги Европы!
Наконец, хозяевами в первом матче четвертьфинала будут либо «Байер», либо «Бавария». Гостем будет победитель матча «Фейеноорд» — «Интер».
В еще одном четвертьфинале стартуют на своем поле либо «Бенфика», либо «Барселона» против победителя пары «Боруссия» Д — «Лилль».
ПСВ или «Арсенал» начнут четвертьфинал домашним матчем против лучшей команды в паре «Реал» — «Атлетико».
Далее — жеребьевка 1/4 финала. Победитель пары «ПСЖ» — «Ливерпуль» сыграет первый матч дома с сильнейшей командой в дуэте «Брюгге» — «Астон Вилла».
Итак, пары 1/8 финала:
«Брюгге» — «Астон Вилла»
«Боруссия» Д — «Лилль»
«Реал» — «Атлетико»
«Бавария» — «Байер»
ПСВ — «Арсенал»
«Фейеноорд» — «Интер»
«ПСЖ» — «Ливерпуль»
«Бенфика» — «Барселона»
Ну и самое интересное для российских болельщиков: «ПСЖ» Матвея Сафонова и Хвичи Кварацхелии сыграет с «Ливерпулем»! А «Бенфика» встретится с «Барселоной».
Сразу два дерби подарили нам следующие пары! «Реал» сыграет с «Атлетико», а «Бавария» — с «Байером»!
Определены первые пары 1/8 финала. «Брюгге» сыграет с «Астон Виллой». Соответственно, оппонентом «Боруссии» станет «Лилль».
Почетный гость церемонии — ветеран мюнхенской «Баварии» Джоване Элбер. Именно в Мюнхене, напомним, пройдет финал текущего розыгрыша ЛЧ.
На сцену выходит заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти. Он также говорит о принципах жеребьевки.
Начинается церемония. Ее ведущий Педру Пинту объясняет представителям клубов регламент жеребьевки.
Отметим, что потенциальные соперники несеяных команд уже известны. Каждая из несеяных команд встретится с представителем одной из пар, которые сформировались по итогам общего этапа.
Так, «ПСЖ» Матвея Сафонова и Хвичи Кварацхелии сыграет либо с «Ливерпулем», либо с «Барселоной». Один из этих соперников может достаться и «Бенфике», выбившей из турнира «Монако» Александра Головина.
«Боруссия» и «Брюгге» сыграют с кем-то из пары «Лилль»/«Астон Вилла». Соперниками представителей пары «Атлетико»/«Байер» станут «Бавария» и «Реал». Наконец, голландским ПСВ и «Фейеноорду» в оппоненты достанется либо «Арсенал», либо «Интер».
Первая в истории жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов в новом формате позволит узнать не только пары 1/8 финала, но и потенциальные пары последующих стадий плей-офф. В жеребьевке участвуют 16 команд.
Сеяные команды — те, которые завершили общий этап в топ-8. Это: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль», «Астон Вилла».
Несеяные команды — победители стыковых матчей: «ПСЖ», «Бенфика», ПСВ, «Фейеноорд», «Реал», «Бавария», «Брюгге», «Боруссия» Д.