Соперники для Сафонова и Хвичи: жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. LIVE

13:55

Отметим, что потенциальные соперники несеяных команд уже известны. Каждая из несеяных команд встретится с представителем одной из пар, которые сформировались по итогам общего этапа.

Так, «ПСЖ» Матвея Сафонова и Хвичи Кварацхелии сыграет либо с «Ливерпулем», либо с «Барселоной». Один из этих соперников может достаться и «Бенфике», выбившей из турнира «Монако» Александра Головина.

«Боруссия» и «Брюгге» сыграют с кем-то из пары «Лилль»/«Астон Вилла». Соперниками представителей пары «Атлетико»/«Байер» станут «Бавария» и «Реал». Наконец, голландским ПСВ и «Фейеноорду» в оппоненты достанется либо «Арсенал», либо «Интер».