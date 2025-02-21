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В «Зените» рассказали о проблемах с регистрацией Зделара

Гендиректор «Зенита» Медведев заявил, что решает вопрос с регистрацией Зделара
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Global Look Press

Петербургский «Зенит» пока не смог зарегистрировать сербского защитника Сашу Зделара для участия в сезоне чемпионата России. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

По его словам, все трансферные документы были подписаны клубом в нужный срок, поэтому никаких проблем с регистрацией быть не должно.

«В отношении Зделара документы были поданы и ЦСКА, и «Зенитом» до установленного лимита времени. Сейчас соответствующая комиссия занимается проверкой, мы ожидаем полноценного завершения трансфера», — заявил Медведев.

Зделар перешел в состав московского клуба летом 2022 года. 31 июля 2022 года Зделар дебютировал за ЦСКА в гостевом матче чемпионата России против «Пари НН», выйдя на замену в конце матча.

Армейцы занимают шестое место в Российской премьер-лиге с 31 очком после 18 туров. В 19-м туре ЦСКА на выезде сыграет с «Зенитом» 1 марта.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак».

Ранее стала известна зарплата Саши Зделара в «Зените».

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