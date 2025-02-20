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ПАОК Оздоева и Чалова вылетел из Лиги Европы

ПАОК проиграл «Стяуе» во втором стыковом матче со счетом 0:2 и вылетел из ЛЕ
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Giannis Papanikos/Shutterstock

Греческий ПАОК проиграл румынской «Стяуе» и вылетел из Лиги Европы.

Встреча, которая состоялась на национальном стадионе в городе Бухарест, завершилась с результатом 2:0 в пользу хозяев. На 30-й минуте отличился Юри Чизотти, а на 81-й — Давид Микулеску.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев появился в стартовом составе. Нападающий Федор Чалов вышел на замену на 55-й минуте. Оба игрока результативными действиями не отметились.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По сумме двух матчей ПАОК уступил со счетом 1:4 и покидает розыгрыш Лиги Европы.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы.

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. До этого он выступал в Турции за «Фатих Карагюмрюк». На протяжении четырех лет полузащитник защищал цвета петербургского «Зенита». Вместе с командой он четыре раза выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и один раз Кубок России. Также Оздоев известен в России по выступлениям за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и грозненский «Терек».

Ранее стала известна дата проведения матча сборных России и Замбии по футболу.

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