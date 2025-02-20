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Стала известна дата проведения матча сборных России и Замбии по футболу

СЭ: футбольные сборные России и Замбии сыграют 25 марта на «ВТБ Арене»
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Александр Вильф/РИА Новости

Сборная России по футболу сыграет против национальной команды Замбии 25 марта. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник утверждает, что встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Сборная Замбии занимает 87-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Коллектив является победителем Кубка африканских наций (КАН) 2012 года.

В июне россиянам предстоит провести две игры — 6-го числа против Нигерии, а 10-го — против Белоруссии.

Нигерийцы занимают 44-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В прошлом году они завершили выступление на КАН на стадии финала, а сборную Белоруссию россияне обыграли в 2024 году со счетом 4:0.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее в Румынии высказались о возвращении России на международные турниры.

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