Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! «Стяуа» обыгрывает ПАОК со счетом 1:0 — и это абсолютно заслуженно. Румыны постоянно владеют мячом и находятся в атаке, а греческая команда пока выглядит, как мальчики для битья. Ждем выхода Чалова во втором тайме и надеемся на новые забитые мячи!
Момент! Защитник ПАОКа Иоаннис Михайлидис неожиданно нанес мощный дальний удар в правую «девятку», но голкипер совершил потрясающий сейв!
Защитник «Стяуа» Крецу получил желтую карточку. Лежа на газоне, он схватил за ноги Живковича и даже врезал своей головой по ноге соперника.
Пелькас упал на входе в штрафную «Стяуа» — после того, как сам влетел в Радуновича, так что пенальти здесь не будет.
Вратарь ПАОКа Доминик Котарски решил вынести мяч далеко в поле с ноги, но лишь подарил снаряд своему коллеге — голкиперу «Стяуа».
Капитан ПАОКа Живкович наступил на ногу крайнему защитнику «Стяуа» Крецу, за что получил желтую карточку.
Защитник ПАОКа Кендзера случайно ударил рукой чужого нападающего Бырлиджу в верховой борьбе за мяч. Изначально Кендзера был первым на мяча и даже не видел подбежавшего сзади соперника. По этой причине судья не стал давать желтую, хотя и свистнул фол.
«Стяуа» продолжает безраздельно владеть мячом. Прессинг ПАОКа совершенно не работает.
Защитник «Стяуа» Ристо Радунович переборщил, когда пытался руками остановить Живковича и отобрать мяч. Арбитр свистнул фол.
Пелькас подал во вратарскую, и Кендзера пробил головой в дальний угол, но мяч пролетел мимо створа!
Греки получили право на угловой. Пелькас подал на ближнюю штангу, но голкипер выбил мяч кулаком на еще один угловой.
ПАОК заработал «стандарт» на чужой половине поля. Пелькас подал в центр штрафной, но защитник «Стяуа» уверенно выбил мяч головой.
ГОООООЛ!!! «Стяуа» открывает счет!
Давид Микулеску получил мяч в штрафной ПАОКа и покатил в центр, откуда Юри Чизотти пробил в касание и попал в створ! «Стяуа» безраздельно владеет инициативой, так что этот гол вполне логичен.
Греки отбились от очередной подачи «Стяуа» с углового.
Опасно! Тэнасе подал во вратарскую ПАОКа на Чизотти, и тот пробил головой, но вратарь перевел на угловой!
Оздоев случайно ударил по ноге Юри Чизотти в борьбе за мяч. Полузащитник «Стяуа» долго не мог подняться с газона. К счастью, травмы нет.
После подачи в штрафную ПАОКа защитник «Стяуа» Сиябонга Нгезана пробил головой, но вратарь в прыжке перевел мяч на угловой! Правда, затем у Нгезана зафиксировали офсайд.
Испанский защитник ПАОКа Отто сбил с ног Юри Чизотти и «привез» штрафной на своей половине поля.
Защитник ПАОКа Томаш Кендзера толкнул в спину чужого нападающего Бырлиджу в центре поля. Судья свистнул фол.
Оздоев пробил головой после навеса с углового, но мимо створа!
Опасно! Саматта принял мяч во вратарской «Стяуа», но ему не хватило доли секунды, чтобы нанести удар! Защитник Сиябонга Нгезана успел вынести мяч на угловой.
Второй угловой ПАОКа подряд ни к чему не привел.
Опасно! Греки заработали угловой, и Саматта пробил головой после подачи Живковича. Голкипер в прыжке перевел на еще один угловой.
ПАОК заработал «стандарт» на чужой половине поля. Андрия Живкович подал в центр штрафной, но никто из партнеров не сумел нанести удар.
ПАОК в кои-то веки выбрался в позиционную атаку, но все сломала неточная передача на несколько метров. Пока у команды Чалова и Оздоева почти ничего не получается.
Полузащитник «Стяуа» Юри Чизотти влетел в штрафную с левого фланга и нанес удар по воротам, но получилось прямо по центру: голкипер поймал мяч.
Защитник «Стяуа» Михай Попеску нанес мощный дальний удар низом! Мяч просвистел рядом со штангой!
Нападающий «Стяуа» Флорин Тэнасе присел на газон после столкновения с соперником. Врачи оказали ему помощь. К счастью, футболист не получил серьезной травмы и сможет продолжить игру.
Опасно! Полузащитник «Стяуа» Адриан Шут пробил из пределов штрафной и попал в штангу! ПАОКу повезло.
«Стяуа» заработал угловой. Флорин Тэнасе подал на ближнюю штангу, но там оказался только игрок ПАОКа, который выбил мяч в поле.
Давид Микулеску проник в штрафную ПАОКа с правого фланга и прострелил во вратарскую, но прямо в руки голкиперу!
Румыны владеют мячом и постоянно находятся в позиционных атаках, но до ударов дело не доходит.
Матч начался!
Стартовый состав ПАОК: Котарски, Отто, Кендзера, Михайлидис, Баба, Мейте, Пелкас, Константелиас, Живкович, Оздоев, Саматта.
Чалов остался в запасе.
Стартовый состав «Стяуа»: Тырновану, Крецу, Попеску, Радунович, Кирикеш, Нгезана, Шут, Чизотти, Микулеску, Тэнасе, Бырлиджа.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Во втором матче 1/16 финала Лиги Европы ПАОК Чалова и Оздоева играет против «Стяуа». Начало встречи — в 20.45 мск.