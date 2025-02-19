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Российский футбольный клуб может купить Пуси

«Факел» близок к покупке албанского нападающего Пуси
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FC Shamakhi

Воронежский «Факел» может подписать албанского нападающего Беладжди Пуси. Об этом сообщает Telegram-канал «Наглецы из Воронежа».

Источник утверждает, что этот трансфер станет последним для «Факела» в зимнее трансферное окно.

Последним клубом футболиста был азербайджанский «Шамахы». В текущем сезоне Пуси провел за клуб 21 матч, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи. Также он выступал за албанский «Скендербеу» и азербайджанский «Туран».

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. «Факел» идет на 14-й строчке, набрав 14 баллов.

В первом туре весенней части чемпионата «Факел» сыграет в гостях с «Химками». Эта встреча состоится 2 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее экс-голкипер «Спартака» прошел медосмотр в клубе Первой лиги.

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