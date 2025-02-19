Экс-голкипер «Спартака» прошел медосмотр в клубе Первой лиги

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Селихов прошел медосмотр перед подписанием контракта с екатеринбургским «Уралом». Об этом сообщил в интервью «Спорт-Экспрессу» президент уральской команды Григорий Иванов.

«Селихов прошел медосмотр. Жив-здоров», — заявил Иванов.

«Спартак» объявил о разрыве трудового соглашения с Селиховым 22 января.

Россиянин выступал за «Спартак» с конца 2016 года, он перешел в стан москвичей из пермского «Амкара». Вместе с красно-белыми он завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице. На зимнюю паузу подопечные Деяна Станковича ушли, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». Следующий матч чемпионата москвичи проведут 2 марта дома против «Оренбурга».

Ранее Вендел вернулся в «Зенит».