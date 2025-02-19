Вендел вернулся в «Зенит»

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Вендел вернулся в расположение клуба по семейным обстоятельствам, передает пресс-служба команды.

Южноамериканец попал в объектив камеры медиаслужбы сине-бело-голубых, выполняя на футбольном поле одно из упражнений.

Вендел покидал сборы «Зенита» на прошлой неделе по семейным обстоятельствам. В текущем сезоне чемпионата России Вендел провел за свою команду 15 матчей, забив один мяч.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет вторым, набрав 39 очков — столько же баллов у «Краснодара», который опережает петербуржцев за счет победы в личной встрече. «Спартак» замыкает тройку с 37 очками.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Венгрия исключила из списка санкций ЕС два российских футбольных клуба.