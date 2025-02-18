«Не дожидаясь разрушения империи»: названа причина ухода Карпина из «Ростова»

Футбольный агент Тимур Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что одной из причин, по которой главный тренер «Ростова» Валерий Карпин хочет покинуть свой пост, может стать смена руководства в клубе.

«Вопрос в том, что может поменять вектор развития «Ростова». Карпин хочет уйти из «Ростова», не дожидаясь разрушения империи. Он по-любому уходит в конце сезона. Сейчас ему не хочется оставаться, при том, что могут быть какие-то тектонические сдвиги», — сказал Гурцкая.

17 февраля Гурцкая заявил, что вероятность ухода Карпина из клуба до возобновления РПЛ оценивается в 80%. Журналист Иван Карпов в своем Telrgram-канале отметил, что Карпин, вероятно, покинет клуб летом.

29 января Карпин заявил, что может покинуть клуб в любое время.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее в «Ростове» не стали опровергать информацию о возможном уходе Карпина.