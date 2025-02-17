В «Ростове» не стали опровергать информацию о возможном уходе Карпина

Спортдиректор «Ростова» Рыскин не стал опровергать информацию об уходе Карпина

Спортивный директор футбольного клуба «Ростов» Алексей Рыскин отказался комментировать информацию о возможном уходе главного тренера клуба Валерия Карпина до возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Какое я имею отношение к этой информации? Обращайтесь к первоисточнику», — сказал Рыскин.

17 февраля футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что вероятность ухода Карпина из клуба до возобновления РПЛ оценивается в 80%.

29 января Карпин заявил, что может покинуть клуб в любое время.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее уход Карпина из «Ростова» не стали называть проблемой.