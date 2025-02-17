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Уход Карпина из «Ростова» до возобновления РПЛ оценили в 80%

Агент Гурцкая: Карпин уйдет из «Ростова» с вероятностью в 80%
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что существует большая вероятность того, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, который занимает аналогичную должность в сборной России, покинет пост в клубе еще до возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом агент рассказал в шоу «Это футбол, брат!».

«Не исключено, что Карпин уйдет из «Ростова» до рестарта чемпионата. Все, кто знают ситуацию, оценивают это процентов в восемьдесят», – сказал Гурцкая.

29 января Карпин заявил, что может покинуть клуб в любое время.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее уход Карпина из «Ростова» не стали называть проблемой.

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