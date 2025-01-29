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Карпин рассказал, когда покинет «Ростов»

Карпин о возможном уходе из «Ростова»: это может случиться хоть завтра
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что может покинуть клуб в любое время. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Возможно, не в конце сезона, а хоть завтра это может случиться. Я говорил на пресс‑конференциях, что я устал — да, устал. Да, мы обсуждали это с женой, что нужна пауза. Когда она наступит: завтра, или через месяц, или через три, или в конце сезона — не знаю», — заявил Карпин.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров.

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