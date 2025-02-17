Появилась информация об уходе Карпина из «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин покинет свой пост летом после завершения сезона-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, Карпин действительно мог покинуть «Ростов», но клуб не смог найти 56-летнему специалисту замену зимой. Именно поэтому Карпин доработает до лета, после чего покинет клуб.

17 февраля футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что вероятность ухода Карпина из клуба до возобновления РПЛ оценивается в 80%.

29 января Карпин заявил, что может покинуть клуб в любое время.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее в «Ростове» не стали опровергать информацию о возможном уходе Карпина.