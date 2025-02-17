Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилась информация об уходе Карпина из «Ростова»

Журналист Карпов: Карпин уйдет с поста главного тренера «Ростова» летом
close
Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин покинет свой пост летом после завершения сезона-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, Карпин действительно мог покинуть «Ростов», но клуб не смог найти 56-летнему специалисту замену зимой. Именно поэтому Карпин доработает до лета, после чего покинет клуб.

17 февраля футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что вероятность ухода Карпина из клуба до возобновления РПЛ оценивается в 80%.

29 января Карпин заявил, что может покинуть клуб в любое время.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее в «Ростове» не стали опровергать информацию о возможном уходе Карпина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами