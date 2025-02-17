В Госдуме рассказали, как сорвалось возвращение российских спортсменов на международные старты

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что до переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным российские спортсмены могли получить возможность вернуться на международные турниры.

По ее словам, некоторые спортивные федерации только в последний момент отказались возвращать российских атлетов на турниры в 2025 году.

«Переговоры шли хорошо, ряд федерации пообещали снять ограничения как только [окончатся боевые действия] — сразу с гимном, флагом. Но есть еще и политическая конъюнктура, которая сохраняется. Я знаю, что некоторые федерации должны были дать допуск, но кто-то поддавил и решение откатили. Но сейчас, особенно после телефонного разговора [Путина и Трампа], все поймут, что надо как-то быстрее этот вопрос решать», — заявила Журова.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговорного процесса.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу, которая может состояться в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее драки хоккеистов сборных США и Канады связали с заявлениями Трампа.