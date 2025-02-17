Драки хоккеистов сборных США и Канады связали с заявлениями Трампа

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев связал драку между командами США и Канады на Турнире четырех наций с недавними высказываниями американского президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью изданию «ВсеПроСпорт».

«Политика вступила в борьбу, хотя все твердят, что спорт вне ее. После резких заявлений Трампа американцы и канадцы начали выяснять отношения на льду. Но США смогли подавить соперника», — отметил Плющев.

Инцидент начался с трех столкновений уже в первые девять секунд игры. По данным журналиста The Athletic Пьера Лебрана, американские хоккеисты Мэттью и Брэди Ткачук, а также Джей Ти Миллер заранее договорились о провокациях против канадцев. Матч завершился победой американцев со счетом 3:1.

На пятой минуте встречи счет открыл канадец Коннор Макдэвид. Через пять минут счет сравнял Джейк Гюнцель. В середине второго периода Дилан Ларкин вывел США вперед. В самом конце встречи Джейк Гюнцель установил окончательный счет поединка.

Ранее в Канаде назвали пошлины США угрозой существованию страны.