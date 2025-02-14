Спецпосланник Трампа хочет ускорить переговоры Путина с Зеленским

Келлог: РФ и Киеву нужно вести переговоры перед началом Мюнхенской конференции

Москве и Киеву необходимо вести прямые переговоры для достижения урегулирования конфликта перед началом Мюнхенской конференции. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил специальный посланник президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог.

«Они должны это сделать, и обе стороны должны быть готовы к компромиссам», — отметил Келлог.

Он подчеркнул, что три стороны — Россия, США и Украина, особенно два основных участника конфликта — должны сесть за стол переговоров. Келлог также добавил, что процесс обсуждения может проходить поэтапно.

13 февраля Келлог заявил, что потерю территорий Украины, которые либо стали территорией России, закрепленной в конституции, либо контролируются РФ, зафиксируют в специальном соглашении.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговорного процесса.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу, которая может состояться в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп прервал связи с Евросоюзом на фоне переговоров по Украине.