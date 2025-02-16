«Реал» может сменить лигу

Sport.es: «Реал» может принять участие в другой лиге из-за конфликта с судьями

Мадридский «Реал» может покинуть чемпионат Испании и начать выступления в другой лиге из-за «преследований со стороны судей». Об этом сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что у главы Ла Лиги Хавьера Тебаса и президента «Реала» Флорентино Переса уже созрел конфликт. Мадридский клуб рассматривает возможность прошения «убежища» в другой лиге. «Сливочные» планируют выступления в Бундеслиге, Серии А или Лиге 1.

Также отмечается, что присутствие «Реала» в одной из этих лиг повысило бы спортивный уровень соревнований, но прежде всего, имидж клуба, что позволило бы «Реалу» увеличить свои доходы.

9 февраля в «Реале» обвинили судей в подкупе после игры с «Атлетико».

«Лига Негрейры. Ничего не было: мяч прошел дальше и именно Лино инициировал контакт с Тчуамени. Это коррумпированная Лига Негрейры, именно то, что имели в виду Де Бургос и Сото Градо», — было сказано в эфире клубного телеканала.

Хосе Негрейра, который был упомянут в репортаже, бывший вице-президент Технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Испанская прокуратура обнаружила, что компании, которые принадлежат ему и его сыну в период с 2001 по 2018 годы получили от каталонской «Барселоны» €7,8 млн за консультации, связанные с судейством. При этом в 2024 году все обвинения были сняты и с Негрейры, и с «Барселоны».

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