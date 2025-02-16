Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Реал» может сменить лигу

Sport.es: «Реал» может принять участие в другой лиге из-за конфликта с судьями
close
Juan Medina/Reuters

Мадридский «Реал» может покинуть чемпионат Испании и начать выступления в другой лиге из-за «преследований со стороны судей». Об этом сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что у главы Ла Лиги Хавьера Тебаса и президента «Реала» Флорентино Переса уже созрел конфликт. Мадридский клуб рассматривает возможность прошения «убежища» в другой лиге. «Сливочные» планируют выступления в Бундеслиге, Серии А или Лиге 1.

Также отмечается, что присутствие «Реала» в одной из этих лиг повысило бы спортивный уровень соревнований, но прежде всего, имидж клуба, что позволило бы «Реалу» увеличить свои доходы.

9 февраля в «Реале» обвинили судей в подкупе после игры с «Атлетико».

«Лига Негрейры. Ничего не было: мяч прошел дальше и именно Лино инициировал контакт с Тчуамени. Это коррумпированная Лига Негрейры, именно то, что имели в виду Де Бургос и Сото Градо», — было сказано в эфире клубного телеканала.

Хосе Негрейра, который был упомянут в репортаже, бывший вице-президент Технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Испанская прокуратура обнаружила, что компании, которые принадлежат ему и его сыну в период с 2001 по 2018 годы получили от каталонской «Барселоны» €7,8 млн за консультации, связанные с судейством. При этом в 2024 году все обвинения были сняты и с Негрейры, и с «Барселоны».

Ранее Мбаппе установил уникальное историческое достижение.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами