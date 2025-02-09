В «Реале» обвинили судей в подкупе после игры с «Атлетико»

Клубное телевидение мадридского «Реала» раскритиковало судейство в дерби в рамках 23-го тура чемпионата Испании против другого столичного клуба — «Атлетико».

Отдельно вынесен эпизод, когда на 34-й минуте поединка в ворота «Реала» был назначен пенальти после того, как футболист «сливочных» Орельен Тчуамени сфолил на вингере красно-белых Самуэле Лино в своей штрафной площади.

«Лига Негрейры. Ничего не было: мяч прошел дальше и именно Лино инициировал контакт с Тчуамени. Это коррумпированная Лига Негрейры, именно то, что имели в виду Де Бургос и Сото Градо», — было сказано в эфире.

Хосе Негрейра, который был упомянут в репортаже, бывший вице-президент Технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Испанская прокуратура обнаружила, что компании, которые принадлежат ему и его сыну в период с 2001 по 2018 годы получили от каталонской «Барселоны» €7,8 млн за консультации, связанные с судейством. При этом в 20224 году все обвинения были сняты и с Негрейры, и с «Барселоны».

Матч между «Реалом» и «Атлетико» завершился со счетом 1:1. Хулиан Альварес реализовал назначенный пенальти, а Килиан Мбаппе сравнял счет.

Ранее Мбаппе установил уникальное историческое достижение.