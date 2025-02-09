Мбаппе установил уникальное историческое достижение

Мбаппе стал самым молодым игроком в истории с 500 очками по системе гол+пас

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, оформил 16-й гол в чемпионате Испании. Об этом сообщает Actu Foot на странице в социальной сети X,

8 февраля форвард отличился в матче 23-го тура Ла Лиги против «Атлетико», который в итоге завершился со счетом 1:1. На счету французского футболиста 16 забитых мячей и два результативных паса в 21 матче этого турнира. Всего на его счету в текущем сезоне 22 гола во всех турнирах.

Благодаря этому голу 26-летний Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории, набравшим 500 очков по системе «гол+пас».

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фейком».

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