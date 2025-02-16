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Российский хоккеист «Рейнджерс»: хочется играть и представлять Россию

Хоккеист «Рейнджерс» Панарин: грустно, что сборная России отстранена от турниров
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Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что расстроен из-за отстранения России от международных турниров, передает The Hockey News.

«Это грустно, но мы ничего не можем поделать. Большинство игроков, вероятно, хотят, чтобы мы могли участвовать в этих турнирах. Я знаю, что игроки не против этого», — сказал Панарин.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

О том, что решение по допуску России на Олимпиаду будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК), а не IIHF, сообщил представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре.

Ранее в НХЛ заявили, что хотят видеть сборную России на Олимпиаде.

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