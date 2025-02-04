Стало известно, кто будет принимать решение по допуску сборной России на ОИ-2026

Решение об участии сборной России по хоккею в зимних Олимпийских играх — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом заявил специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре.

Также он прокомментировал то, что Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборную России в программу чемпионатов мира, которые пройдут в 2026 году под эгидой организации.

«Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего. Отмечу, что решение об участии национальной сборной России на Олимпиаде 2026 года в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет», — заявил он.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

31 января председатель Шведской ассоциации хоккея, член правления Международной федерации хоккея (IIHF) Андерс Ларссон заявил, что шведская национальная команда не намерена бойкотировать зимние Олимпийские игры и чемпионат мира в том случае, если на эти турниры будет допущена сборная России.

Ранее олимпийский чемпион обратился с пожеланием к международным спортивным руководителям.