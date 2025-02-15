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В НХЛ хотят видеть сборную России на Олимпиаде

Замглавы НХЛ Дэйли: сборная России сделала бы хоккейный олимпийский турнир лучше
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Алексей Даничев/РИА Новости

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли поддержал заявление главы Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолша, согласно которому участие сборной России сделало бы лучше зимние Олимпийские игры — 2026. Его слова приводит РИА Новости.

«Я разделяю взгляды Марти. Участие России сделало бы олимпийский турнир лучше. Но это не наше решение. Насколько понимаю, это решение будет принимать МОК, а не IIHF», — сказал Дэйли.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

О том, что решение по допуску России на Олимпиаду будет принимать МОК, а не IIHF, сообщил представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее в Швеции поддержали отстранение России.

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