В НХЛ хотят видеть сборную России на Олимпиаде

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли поддержал заявление главы Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолша, согласно которому участие сборной России сделало бы лучше зимние Олимпийские игры — 2026. Его слова приводит РИА Новости.

«Я разделяю взгляды Марти. Участие России сделало бы олимпийский турнир лучше. Но это не наше решение. Насколько понимаю, это решение будет принимать МОК, а не IIHF», — сказал Дэйли.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

О том, что решение по допуску России на Олимпиаду будет принимать МОК, а не IIHF, сообщил представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее в Швеции поддержали отстранение России.