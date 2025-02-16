Российский тренер: драками США и Канада подняли рейтинг Турнира четырех наций до небес

Российский хоккейный тренер Андрей Назаров заявил, что драками в начале матча Турнира четырех наций сборные США и Канады подняли рейтинг соревнований до небес, передает «Чемпионат».

«Этой игрой канадцы и американцы подняли угасающие рейтинги Турнира четырех наций до небес. Наверное, приблизились к Супербоулу. Сегодня все активно обсуждают матч между Канадой и США», — сказал Назаров.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной США.

На пятой минуте встречи счет открыл канадец Коннор Макдэвид. Через пять минут счет сравнял Джейк Гюнцель. В середине второго периода Дилан Ларкин вывел США вперед. В самом конце встречи Джейк Гюнцель установил окончательный счет поединка.

Сборная США набрала шесть очков в группе и за тур до финиша вышла в финал турнира. Канада, Финляндия и Швеция набрали по два очка. В заключительном туре Канада сыграет с Финляндией, а США померятся силами со Швецией.

Ранее определился первый финалист Турнира четырех наций.