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Матч Канады и США на Турнире трех наций начался с трех драк за 9 секунд

Матч сборных США и Канады по хоккею начался с трех драк за девять секунд
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Shutterstock/FOTODOM

Матч сборных США и Канады по хоккею на Турнире трех наций начался с трех драк за 9 секунд. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, сразу после стартового свистка подрались форвард сборной США Мэттью Ткачук и нападающий канадцев Брэндон Хэйгел. Судьи разняли их и отправили в штрафные боксы.

Через секунду после возобновления игры подрались американец Брэди Ткачук и канадец Сэм Беннетт. Затем после третьего вбрасывания шайбы игроки переместились к канадским воротам. Там драка вспыхнула между защитником сборной Канады Колтоном Парайко и американским форвардом Джей Ти Миллером.

Матч завершился победой команды США со счетом 3:1.

До этого российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на первое место в списке ассистентов клуба за всю историю.

Уже в первые три минуты встречи против «Детройт Ред Уингз» россиянин сделал две голевые передачи. Таким образом, у него стало 609 ассистов за «Тампу-Бэй» и он обошел в списке лидеров 34-летнего защитника Виктора Хедмана (607).

Ранее судьи устроили драку на Матче звезд КХЛ.

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