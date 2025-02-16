Определился первый финалист Турнира четырех наций

Сборная США по хоккею обыграла Канаду в матче группового этапа Турнира четырех наций.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

На пятой минуте встречи счет открыл канадец Коннор Макдэвид. Через пять минут счет сравнял Джейк Гюнцель. В середине второго периода Дилан Ларкин вывел США вперед. В самом конце встречи Джейк Гюнцель установил окончательный счет поединка.

Сборная США набрала шесть очков в группе и за тур до финиша вышла в финал турнира. Канада, Финляндия и Швеция набрали по два очка. В заключительном туре Канада сыграет с Финляндией, а США померятся силами со Швецией.

Финал турнира пройдет 21 февраля. Стартовое вбрасывание состоится в 4.00 по московскому времени.

Сборная России пропускает турнир из-за отстранения от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). 4 февраля организация продлила отстранение, из-за чего представители России не сыграют на чемпионате мира в 2025 и 2026 годах, а также пропустят ближайшее моложеное мировое первенство.

Ранее США разгромили Финляндию в первом матче Турнира четырех наций.