Олимпийский чемпион раскритиковал решение WADA по допинг-делу Синнера

Олимпийский чемпион 2008 года швейцарский теннисист Стэн Вавринка раскритиковал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) ограничиться трехмесячной дисквалификацией итальянца Янника Синнера. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).
«Я больше не верю в чистый спорт», — заявил Вавринка.
WADA заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истекает 4 мая.
20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.
Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.
Ранее в WADA объяснили дисквалификацию Синнера.