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Ученица Плющенко обыграла Петросян по итогам коротких программ финала Гран-при

Фигуристка Муравьева идет первой после коротких программ финала Гран-при

Фигуристка Софья Муравьева оказалась на первой строчке после коротких программ в женском одиночном катании в финале Гран-при России.

Ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко за свой прокат набрала 77,01. На втором месте оказалась Алина Горбачева, прокат которой судьи оценили 76,76 балла. Замкнула тройку лучших фигуристок Аделия Петросян — ученица Этери Тутберидзе и действующая чемпионка России.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию коротких программ у женщин. Произвольную программу фигуристки представят 16 февраля, начало — 13:45 по московскому времени.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее стали известны лидеры после ритм-танца в финале Гран-при России.

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