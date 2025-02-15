Петросян гонится за олимпийской путевкой. LIVE

13:05

Мрачнее тучи возвращается к тренерам чемпионка России после проката, а все потому что совершенно внезапно свалилась она с тройного акселя! «Немножко медленно» — вот так объяснила срыв этого элемента Этери Тутберидзе. Недотолкнулась ото льда Аделия, но затем собралась и доехала до финала почти без помарок. Итоговый балл Петросян составляет чуть менее 76.