Петросян гонится за олимпийской путевкой. LIVE

Мрачнее тучи возвращается к тренерам чемпионка России после проката, а все потому что совершенно внезапно свалилась она с тройного акселя! «Немножко медленно» — вот так объяснила срыв этого элемента Этери Тутберидзе. Недотолкнулась ото льда Аделия, но затем собралась и доехала до финала почти без помарок. Итоговый балл Петросян составляет чуть менее 76.
Ничего не получилось у Ксении, к сожалению. Все прыжковые элементы фигуристка сделала грязно, техническая часть программы вообще не удалась. При этом по артистизму, эмоциям и музыкальности вопросов практически нет! Ее оценка — 60,84 балла.