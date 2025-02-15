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Спорт

Петросян гонится за олимпийской путевкой. LIVE

Фигурное катание. Финал Гран-при 2025. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН
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Сергей Бобылев/РИА Новости
В Красноярске проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, по итогам которого определятся участники олимпийского отбора. Женщины-одиночницы демонстрируют короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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13:05

Мрачнее тучи возвращается к тренерам чемпионка России после проката, а все потому что совершенно внезапно свалилась она с тройного акселя! «Немножко медленно» — вот так объяснила срыв этого элемента Этери Тутберидзе. Недотолкнулась ото льда Аделия, но затем собралась и доехала до финала почти без помарок. Итоговый балл Петросян составляет чуть менее 76.

12:59

На площадке Аделия Петросян!

12:58

Ничего не получилось у Ксении, к сожалению. Все прыжковые элементы фигуристка сделала грязно, техническая часть программы вообще не удалась. При этом по артистизму, эмоциям и музыкальности вопросов практически нет! Ее оценка — 60,84 балла.

12:53

На льду Ксения Синицына.

12:52

Все готово к старту финальных соревнований у женщин!

12:45

На лед выходят участницы первой разминки!

12:40

Стартовый протокол соревнований на ваших экранах.

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12:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Женщины-одиночницы сегодня выступят с короткими программами в финале Гран-при России.

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