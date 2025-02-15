Стали известны лидеры после ритм-танца в финале Гран-при России

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли ритм-танец в финале Гран-при России.

За свой прокат пара набрала 81,51 балла. На втором месте оказались Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, чей прокат судьи оценили в 80,41 балла. Замкнули тройку сильнейших Екатерина Миронова и Евгений Устенко — 79,80.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований в ритм-танце.

Кагановская и Некрасов вместе выступают первый сезон. На прошедшем чемпионате России они заняли четвертое место. Они уступили только Александре Степановой / Ивану Букину, Елизавете Худайберидиевой / Егору Базину и Ирине Хаврониной / Девиду Нарижному. Эти пары участия в финале Гран-при не принимают.

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