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Призер ОИ назвал интригу в финале Гран-при по фигурному катанию у женщин

Фигурист Энберт считает Горбачеву главной соперницей Петросян в финале Гран-при
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Александр Вильф/РИА Новости

Конкуренцию двукратной чемпионке России по фигурному катанию Аделии Петросян в финале Гран-при России может составить Алина Горбачева. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил серебряный призер Олимпиады — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт.

«Жду интригущих прокатов. Аделия Петросян на чемпионате России была в прекрасной форме и сохраняет ее. Если подготовка между чемпионатом России и финалом Гран-при прошла хорошо, то сложно представить, что кто-то сможет с ней бороться за первое место.

Но я жду от Алины Горбачевой чистых четверных — в этом сезоне она сделала на них ставку, и это, на мой взгляд, правильно. Потому что она прекрасно катается, и, добавив элементы ультра-си, она очень усилила свою программу. Хочется, чтобы в финале у нее все получилось чисто — и это позволит ей бороться не только за пьедестал, но и за победу, поскольку контент у нее довольно сильный.

Прекрасное катание у Анны Фроловой. Замечательные программы, отличные прыжки. Она делает ставку на чистый прокат — и хочется увидеть ее чистое выступление. Полагаю, ей сложно будет бороться с Аделией и Алиной, но посмотрим, как все сложится», — сказал Энберт.

Алина Горбачева примет участие в финале Гран-при России, который пройдет 14-16 февраля в Красноярске. К решающему этапу она подходит, набрав 34 очка и два балла уступая Анне Фроловой и Аделии Петросян.

Ранее чемпионка России рассказала, какое качество улучшила фигуристка Горбачева.

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