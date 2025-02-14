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Организаторы лыжной гонки в Италии убрали флаг у российского лыжника

Организаторы гонки в Италии с участием лыжника Большунова убрали флаг из протокола
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Максим Богодвид/РИА Новости

Организаторы лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic убрали из официального протокола флаг России напротив имени трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. На это обратило внимание РИА Новости.

Большунов участвовал в гонке на дистанции 30 км. Первоначально он был заявлен под российским флагом, однако в день старта его имя появилось в протоколе без флага и гражданства.

Эта гонка, прошедшая 13 февраля, стала первой для российского спортсмена в Европе за три года. Он финишировал первым.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года.

8 февраля министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что главной целью борьбы за восстановление прав российских спортсменов является возможность выступления с флагом и гимном.

В декабре он заявлял, что работа с международными федерациями по допуску россиян на международные соревнования продолжается.

Ранее сообщалось, что World Aquatics обновила список допущенных под нейтральным флагом россиян.

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