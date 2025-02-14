Организаторы лыжной гонки в Италии убрали флаг у российского лыжника

Организаторы гонки в Италии с участием лыжника Большунова убрали флаг из протокола

Организаторы лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic убрали из официального протокола флаг России напротив имени трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. На это обратило внимание РИА Новости.

Большунов участвовал в гонке на дистанции 30 км. Первоначально он был заявлен под российским флагом, однако в день старта его имя появилось в протоколе без флага и гражданства.

Эта гонка, прошедшая 13 февраля, стала первой для российского спортсмена в Европе за три года. Он финишировал первым.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года.

8 февраля министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что главной целью борьбы за восстановление прав российских спортсменов является возможность выступления с флагом и гимном.

В декабре он заявлял, что работа с международными федерациями по допуску россиян на международные соревнования продолжается.

Ранее сообщалось, что World Aquatics обновила список допущенных под нейтральным флагом россиян.