Министр спорта назвал главную цель России в возвращении на международные турниры

Дегтярев: главная цель — выступать на международных стартах с гимном и флагом

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что главной целью борьбы за восстановление прав российских спортсменов является возможность выступления с флагом и гимном. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Наша главная цель — полное восстановление прав российских спортсменов, включая возможность выступать под национальным флагом и слышать гимн нашей страны на всех международных состязаниях», — заявил Дегтярев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее глава МОК пригласил спортсменов со всего мира на Олимпиаду-2026.