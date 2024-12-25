Министр спорта назвал условия допуска российских фигуристов до квалификации ОИ драконовскими

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министерства спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что работа с международными федерациями по допуску российских спортсменов на международные соревнования продолжается. Его слова приводит РИА Новости.

«Повторяю: участие лучше изоляции. Надо, знаете, в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти, и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать. Условия драконовские, но будем их требовать смягчить. Но, повторяю, в рабочем порядке, юридически, в контакте с международными федерациями», — заявил он.

Международный союз конькобежцев (ISU) озвучил решение о допуске фигуристов, шорт-трекистов и конькобежцев 20 декабря.

Российские фигуристы получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Последним международным стартом для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022, которые прошли в Пекине.

Ранее в ISU не стали конкретизировать условия допуска россиян до ОИ-2026.