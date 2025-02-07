Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

World Aquatics обновила список допущенных под нейтральным флагом россиян

World Aquatics выдал 12 нейтральных статусов российским спортсменам
close
Unsplash

12 российских спортсменов получили нейтральный статус и смогут выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit).

Источник утверждает, что до соревнований были допущены десять пловцов и два прыгуна в воду. Среди них оказалась чемпионка России по плаванию на открытой воде Яна Курцева.

Практически все спортсмены были допущены к стартам, относящихся к категории низкого уровня риска. Это означает, что они могут принимать участие во всех международных турнирах, за исключением Кубка мира и чемпионата мира.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде — 2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий. На Олимпиаду смогли приехать 15 россиян. В финал олимпийского турнира в теннисном парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные атлеты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее сообщалось, что в Казани могут построить крупнейший в Европе экстрим-центр водных видов спорта.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами