World Aquatics обновила список допущенных под нейтральным флагом россиян

12 российских спортсменов получили нейтральный статус и смогут выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit).

Источник утверждает, что до соревнований были допущены десять пловцов и два прыгуна в воду. Среди них оказалась чемпионка России по плаванию на открытой воде Яна Курцева.

Практически все спортсмены были допущены к стартам, относящихся к категории низкого уровня риска. Это означает, что они могут принимать участие во всех международных турнирах, за исключением Кубка мира и чемпионата мира.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде — 2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий. На Олимпиаду смогли приехать 15 россиян. В финал олимпийского турнира в теннисном парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные атлеты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее сообщалось, что в Казани могут построить крупнейший в Европе экстрим-центр водных видов спорта.