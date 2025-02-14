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Стали известны результаты матчей дня в Лиге Европы

Стали известны результаты первых стыковых матчей в Лиге Европы
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Global Look Press

13 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

В первом слоте состоялись четыре матча. Турецкий «Фенербахче» разгромил бельгийский «Андерлехт» со счетом 3:0, венгерский «Ференцварош» минимально обыграл чешскую «Викторию Пльзень» — 1:0. Нидерландский «Аякс» одолел бельгийский «Юнион» — 2:0, а испанский «Реал Сосьедад» был сильнее датского «Мидтьюлланна» со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Позднее прошли еще четыре встречи. Нидерландский «АЗ Алкмар» разгромил «Рому» со счетом 4:1. Минимальные победы со счетом 2:1 одержали нидерландский «Твенте» над норвежским «Буде-Глимтом», а также румынская «Стяуа» над греческим ПАОКом. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Еще в одной встрече миром разошлись португальский «Порту» и итальянская «Рома» — 1:1.

Все указанные пары проведут ответные поединки 20 февраля.

Ранее «Зенит» разгромил «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛ.

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