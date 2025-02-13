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Спорт

Россияне зажигают в еврокубках: Чалов и Оздоев сражаются за 1/8 финала Лиги Европы. LIVE

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч. ПАОК — «Стяуа». ОНЛАЙН

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FC PAOK
Греческий ПАОК, в составе которого играют россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, встречается с румынским «Стяуа». Матч проходит в рамках 1/16 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. Стыковые матчи. 1-й матч
Матч не начался
13 февраля 23:00
ПАОК
Салоники, Греция
0 : 0
Стяуа
Бухарест, Румыния
Стадион «Тумба», Салоники, Греция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
22:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В первом матче 1/16 финала Лиги Европы ПАОК Чалова и Оздоева играет против «Стяуа». Начало встречи — в 23.00 мск.

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