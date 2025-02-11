«Зенит» разгромил «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛ

Петербургский «Зенит» разгромил московский «Спартак» в финальном поединке Зимнего кубка РПЛ.

Матч завершился с результатом 3:0. Счет в поединке открыл Луис Энирке на 16-й минуте игры, для него этот гол стал дебютным за клуб. На 28-й минуте ворота соперника поразил Вендел, а окончательный результат установил Маттео Кассьерра через четыре минуты.

Во втором тайме голов оформлено не было, но красные карточки получили наставник «Спартака» Деян Станкович и тренер «Зенита» Александр Анюков за потасовку, а Сергей Семак — желтую карточку. Однако наставник петербуржцев предпочел удалиться на трибуны вместе со Станковичем.

«Спартак» доигрывал матч в меньшинстве. На 67-й минуте вторую желтую карточку получил Кристофер Мартинс.

Поединок прошел на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков.

Ранее «Спартак» официально объявил о подписании контракта с аргентинским футболистом.