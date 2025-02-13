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Спорт

Команда россиянина Захаряна бьется за 1/8 финала Лиги Европы. LIVE

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч. «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад». LIVE

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Vincent West/Reuters
Испанский «Реал Сосьедад», в составе которого играет россиянин Арсен Захарян, встречается с датским «Мидтьюлланном». Матч проходит в рамках 1/16 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. Стыковые матчи. 1-й матч
Матч не начался
13 февраля 20:45
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Стадион «МСХ Арена», Хернинг, Дания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна играет против «Мидтьюлланна». Начало встречи — в 20.45 мск.

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