Тарасова в день своего 78-летия рассказала, жалеет ли она о чем-то в жизни

Татьяна Тарасова: ни о чем в жизни не жалею

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала в день своего 78-летия, что ни о чем не жалеет в жизни, передает РИА Новости.

«Пожелала бы себе здоровья и бесконечного желания работать. Ни о чем в своей жизни не жалею», — сказала Тарасова.

3 февраля Telegram-канал SHOT написал, что Тарасова была вынуждена вызвать скорую помощью из-за проблем с сердцем. Однако позднее сама тренер назвала эту информация чистым враньем, заявив, что никого не вызывала.

В конце октября 2024 года Тарасова вызывала скорую, но от госпитализации также отказалась.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

Ранее Тарасова рассказала, что не поедет на первенство России среди юниоров из-за здоровья.